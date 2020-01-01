MoonsDust (MOOND) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MoonsDust (MOOND) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MoonsDust (MOOND) tokennel kapcsolatos információk Reddit Community Points Swap (RCPswap.com) is an Automated Marketing Making DEX protocol deployed on Reddit Arbitrum network. RCPswap is powered by the MOOND token and is a venture developed by MoonsDust - company based in Cyprus. Currently we support r/Cryptocurrency MOONs and r/Fortnite BRICKs, RCPswap will support every new RCP that Reddit introduce. RCPswap fees are 0.9% which gets divided between Liquidity Providers- 0.75% and MoonsDust Treasury- 0.15%. MoonsDust Treasury funds are used to monthly MOOND buyback & burn. In addition, MoonsDust have also developed MoonSSwap.com which is an atomic swap service for Reddit Community Points that distribute it’s profits among MOOND tokens holders. Hivatalos webhely: https://www.moonsdust.com/ Vásárolj most MOOND tokent!

MoonsDust (MOOND) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MoonsDust (MOOND) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.41K $ 4.41K $ 4.41K Teljes tokenszám: $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.38K $ 7.38K $ 7.38K Minden idők csúcspontja: $ 0.568842 $ 0.568842 $ 0.568842 Minden idők mélypontja: $ 0.00109452 $ 0.00109452 $ 0.00109452 Jelenlegi ár: $ 0.00223666 $ 0.00223666 $ 0.00223666 További tudnivalók a(z) MoonsDust (MOOND) áráról

MoonsDust (MOOND) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MoonsDust (MOOND) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MOOND tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MOOND token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MOOND tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MOOND token élő árfolyamát!

MOOND árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MOOND kapcsán? MOOND-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MOOND tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

