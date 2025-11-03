Moonsama (SAMA) árinformáció (USD)

Moonsama (SAMA) valós idejű ár: $0.00229315. Az elmúlt 24 órában, a(z)SAMA legalacsonyabb ára $ 0.00230076, legmagasabb ára pedig $ 0.00277946 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SAMA valaha volt legmagasabb ára $ 0.072871, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00182697 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SAMA változása a következő volt: -2.41% az elmúlt órában, -5.01% az elmúlt 24 órában, és -34.70% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Moonsama (SAMA) piaci információk

A(z) Moonsama jelenlegi piaci plafonja $ 1.71M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SAMA keringésben lévő tokenszáma 745.50M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.29M.