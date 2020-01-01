Moonland Metaverse Token (MTK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Moonland Metaverse Token (MTK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Moonland Metaverse Token (MTK) tokennel kapcsolatos információk Moonland is a web3 game which combines the quality, fun and engagement of web2 games with the power of blockchain. MTK will allow players to participate in a decentralized economy inside the galactic marketplace, this will greatly enhance gamers experience by allowing them to trade their in-game items with other participants in the game. The goal for the MTK token is to allow anyone to buy, sell, items, weapons, skins, land, spaceships, spare parts, energy, pets, etc. Moonland itself is built on unreal engine 5, which means we aimed for quality above all, the music, sound design has been completely built from scratch and customized for each experience inside of Moonland. Hivatalos webhely: https://www.moonlandmeta.com Vásárolj most MTK tokent!

Moonland Metaverse Token (MTK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Moonland Metaverse Token (MTK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.99K $ 1.99K $ 1.99K Teljes tokenszám: $ 634.57M $ 634.57M $ 634.57M Keringésben lévő tokenszám: $ 58.33M $ 58.33M $ 58.33M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 21.64K $ 21.64K $ 21.64K Minden idők csúcspontja: $ 0.00227936 $ 0.00227936 $ 0.00227936 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Moonland Metaverse Token (MTK) áráról

Moonland Metaverse Token (MTK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Moonland Metaverse Token (MTK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MTK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MTK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MTK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MTK token élő árfolyamát!

MTK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MTK kapcsán? MTK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

