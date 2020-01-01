Moongate Fun (MGTAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Moongate Fun (MGTAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Moongate Fun (MGTAI) tokennel kapcsolatos információk Moongate is a decentralized platform built on the Binance Smart Chain (BSC) that enables users to launch tokens and integrate AI-powered agents with ease. Through the Moongate Framework, users can create and deploy custom tokens with various tokenomic models, including staking, deflationary mechanics, and transaction fees. Additionally, Moongate allows for seamless integration of AI agents, such as 𝕏 bots, Telegram bots, and Discord bots, which can automate tasks, facilitate user engagement, and enhance blockchain interactions. The platform is designed to be accessible for both developers and non-technical users, providing a streamlined and efficient way to deploy blockchain-based solutions. Moongate also implements a revenue-sharing model, where fees generated from token launches and AI agent integrations are distributed to MGTAI token holders, buyback & burn mechanisms, and project development. With scalability and security in mind, Moongate aims to expand its ecosystem by incorporating additional blockchain support, governance tools, and decentralized finance (DeFi) integrations. Hivatalos webhely: https://www.moongate.fun/ Fehér könyv: https://moongate-docs.gitbook.io/moongate Vásárolj most MGTAI tokent!

Moongate Fun (MGTAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Moongate Fun (MGTAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 8.84K $ 8.84K $ 8.84K Teljes tokenszám: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B Keringésben lévő tokenszám: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 8.84K $ 8.84K $ 8.84K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Moongate Fun (MGTAI) áráról

Moongate Fun (MGTAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Moongate Fun (MGTAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MGTAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MGTAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MGTAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MGTAI token élő árfolyamát!

MGTAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MGTAI kapcsán? MGTAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MGTAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

