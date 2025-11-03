TőzsdeDEX+
A(z) élő Mooncat ár ma 0.00160187 USD. Kövesd nyomon a(z) MOONCAT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MOONCAT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Mooncat Ár (MOONCAT)

$0.00160187
0.00%1D
0.00%1D
Mooncat (MOONCAT) Élő árdiagram
Mooncat (MOONCAT) árinformáció (USD)

$ 0.00153011
$ 0.00153011$ 0.00153011
$ 0.00166425
$ 0.00166425$ 0.00166425
$ 0.00153011
$ 0.00153011$ 0.00153011

$ 0.00166425
$ 0.00166425$ 0.00166425

$ 0.00888346
$ 0.00888346$ 0.00888346

$ 0.00153011
$ 0.00153011$ 0.00153011

+0.06%

-0.05%

-29.41%

-29.41%

Mooncat (MOONCAT) valós idejű ár: $0.00160187. Az elmúlt 24 órában, a(z)MOONCAT legalacsonyabb ára $ 0.00153011, legmagasabb ára pedig $ 0.00166425 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MOONCAT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00888346, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00153011 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MOONCAT változása a következő volt: +0.06% az elmúlt órában, -0.05% az elmúlt 24 órában, és -29.41% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mooncat (MOONCAT) piaci információk

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

--
----

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

999.90M
999.90M 999.90M

999,898,597.934905
999,898,597.934905 999,898,597.934905

A(z) Mooncat jelenlegi piaci plafonja $ 1.60M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MOONCAT keringésben lévő tokenszáma 999.90M, és a teljes tokenszám 999898597.934905. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.60M.

Mooncat (MOONCAT) árelőzmények USD

A(z) MooncatUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Mooncat USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0007447546.
A(z) Mooncat USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0003060044.
A(z) Mooncat USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.002690650030595805.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.05%
30 nap$ -0.0007447546-46.49%
60 nap$ -0.0003060044-19.10%
90 nap$ -0.002690650030595805-62.68%

Mi a(z) Mooncat (MOONCAT)

Mooncat is a digital collectible on the Solana network. Mooncat represents the commonly used word "MOON" in crypto industry. Just like the name, THE CAT MOONS. Mooncat aims to be the mascot of the Moonshot launchpad and also be able to bring communities across Ethereum, Solana and other chains together. Mooncat has one of the fastest growing organic communities in crypto. Apart from Mooncat being memable, Mooncat can be used for trading, payment and other financial services. Mooncat offers no promises and there is no roadmap.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Mooncat (MOONCAT) Erőforrás

Hivatalos webhely

Mooncat árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Mooncat (MOONCAT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Mooncat (MOONCAT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Mooncat rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Mooncat árelőrejelzését most!

MOONCAT helyi valutákra

Mooncat (MOONCAT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Mooncat (MOONCAT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MOONCAT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Mooncat (MOONCAT)

Mennyit ér ma a(z) Mooncat (MOONCAT)?
A(z) élő MOONCAT ár a(z) USD esetében 0.00160187 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MOONCAT ára a(z) USD esetében?
A(z) MOONCAT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00160187. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Mooncat piaci plafonja?
A(z) MOONCAT piaci plafonja $ 1.60M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MOONCAT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MOONCAT keringésben lévő tokenszáma 999.90M USD.
Mi volt a(z) MOONCAT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MOONCAT mindenkori legmagasabb ára 0.00888346 USD.
Mi volt a(z) MOONCAT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MOONCAT mindenkori legalacsonyabb ára 0.00153011 USD.
Mekkora a(z) MOONCAT kereskedési volumene?
A(z) MOONCAT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MOONCAT ára emelkedni fog idén?
A(z) MOONCAT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MOONCAT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

