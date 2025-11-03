Mooncat (MOONCAT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00153011 $ 0.00153011 $ 0.00153011 24h alacsony $ 0.00166425 $ 0.00166425 $ 0.00166425 24h magas 24h alacsony $ 0.00153011$ 0.00153011 $ 0.00153011 24h magas $ 0.00166425$ 0.00166425 $ 0.00166425 Minden idők csúcspontja $ 0.00888346$ 0.00888346 $ 0.00888346 Legalacsonyabb ár $ 0.00153011$ 0.00153011 $ 0.00153011 Árváltozás (1H) +0.06% Árváltozás (1D) -0.05% Árváltozás (7D) -29.41% Árváltozás (7D) -29.41%

Mooncat (MOONCAT) valós idejű ár: $0.00160187. Az elmúlt 24 órában, a(z)MOONCAT legalacsonyabb ára $ 0.00153011, legmagasabb ára pedig $ 0.00166425 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MOONCAT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00888346, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00153011 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MOONCAT változása a következő volt: +0.06% az elmúlt órában, -0.05% az elmúlt 24 órában, és -29.41% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mooncat (MOONCAT) piaci információk

Piaci érték $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Forgalomban lévő készlet 999.90M 999.90M 999.90M Teljes tokenszám 999,898,597.934905 999,898,597.934905 999,898,597.934905

A(z) Mooncat jelenlegi piaci plafonja $ 1.60M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MOONCAT keringésben lévő tokenszáma 999.90M, és a teljes tokenszám 999898597.934905. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.60M.