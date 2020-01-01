Moonbag (BAG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Moonbag (BAG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Moonbag (BAG) tokennel kapcsolatos információk MoonBag is a community-driven meme token launched on Solana to represent the shared dream of escaping the 9-to-5 grind and retiring early through crypto. It captures the degen spirit of holding that one moonbag that changes your life. With no utility, no roadmap, and no presale, MoonBag embraces pure meme culture and community hype. It launched via Pump.fun and is now actively tradable on Jupiter, allowing anyone to join the movement toward financial freedom through humor, memes, and collective belief. Hivatalos webhely: https://www.moon-bags.com/ Vásárolj most BAG tokent!

Moonbag (BAG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Moonbag (BAG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 578.47K $ 578.47K $ 578.47K Teljes tokenszám: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 578.47K $ 578.47K $ 578.47K Minden idők csúcspontja: $ 0.00631833 $ 0.00631833 $ 0.00631833 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00058091 $ 0.00058091 $ 0.00058091 További tudnivalók a(z) Moonbag (BAG) áráról

Moonbag (BAG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Moonbag (BAG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BAG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BAG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BAG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BAG token élő árfolyamát!

BAG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BAG kapcsán? BAG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BAG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

