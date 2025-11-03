TőzsdeDEX+
A(z) élő Moona Lisa ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MOONA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MOONA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MOONA

MOONA árinformációk

Mi a(z) MOONA

MOONA hivatalos webhely

MOONA tokenomikai adatai

MOONA árelőrejelzés

Moona Lisa Logó

Moona Lisa Ár (MOONA)

Nem listázott

1 MOONA-USD élő ár:

--
----
+1.00%1D
USD
Moona Lisa (MOONA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:03:02 (UTC+8)

Moona Lisa (MOONA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00913512
$ 0.00913512$ 0.00913512

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.06%

-18.70%

-18.70%

Moona Lisa (MOONA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MOONA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MOONA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00913512, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MOONA változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +1.06% az elmúlt 24 órában, és -18.70% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Moona Lisa (MOONA) piaci információk

$ 69.92K
$ 69.92K$ 69.92K

--
----

$ 69.92K
$ 69.92K$ 69.92K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,574.276428
999,996,574.276428 999,996,574.276428

A(z) Moona Lisa jelenlegi piaci plafonja $ 69.92K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MOONA keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999996574.276428. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 69.92K.

Moona Lisa (MOONA) árelőzmények USD

A(z) Moona LisaUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Moona Lisa USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Moona Lisa USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Moona Lisa USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+1.06%
30 nap$ 0-74.97%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Moona Lisa (MOONA)

$MOONA – From Da Vinci to Blockchain

They said the Renaissance ended centuries ago. They were wrong.

$MOONA isn’t just a meme coin — it’s a legendary resurrection of a story buried in the dusty notebooks of Leonardo da Vinci himself. Hidden between sketches of flying machines and anatomical studies, scholars uncovered a peculiar doodle: a cow standing proudly on the moon, glowing with divine lunar energy. Some claim it was a joke, others say it was a vision. But what if it was the first ever tokenomics model?

Fast forward 500 years, and the prophecy has awakened on Solana. The Lunar Cow, Da Vinci’s mythical muse, now lives as $MOONA — a coin blending Renaissance genius, cosmic humor, and meme magic. This is not just another token. It’s art, it’s satire, it’s history rewritten on-chain.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Moona Lisa (MOONA) Erőforrás

Hivatalos webhely

Moona Lisa árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Moona Lisa (MOONA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Moona Lisa (MOONA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Moona Lisa rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Moona Lisa árelőrejelzését most!

MOONA helyi valutákra

Moona Lisa (MOONA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Moona Lisa (MOONA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MOONA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Moona Lisa (MOONA)

Mennyit ér ma a(z) Moona Lisa (MOONA)?
A(z) élő MOONA ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MOONA ára a(z) USD esetében?
A(z) MOONA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Moona Lisa piaci plafonja?
A(z) MOONA piaci plafonja $ 69.92K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MOONA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MOONA keringésben lévő tokenszáma 1000.00M USD.
Mi volt a(z) MOONA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MOONA mindenkori legmagasabb ára 0.00913512 USD.
Mi volt a(z) MOONA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MOONA mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MOONA kereskedési volumene?
A(z) MOONA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MOONA ára emelkedni fog idén?
A(z) MOONA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MOONA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:03:02 (UTC+8)

Moona Lisa (MOONA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

