Moon Tropica (CAH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Moon Tropica (CAH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Moon Tropica (CAH) tokennel kapcsolatos információk Imagine a Zelda, Animal Crossing, South Park and Crypto mash up! Moon Tropica is inspired by our nostalgia from the games of our childhood and driven by the demands of the gaming industry today with an infusion of crypto current events and meme culture. Travel the islands, unlock special crypto current event quests, solve puzzles and conquer dungeons on your way to ever growing glory! Players will be able to acquire digital real estate, craft valuable items/armor, obtain/upgrade weaponry and create a business storefront for monetization purposes. The native currency CAH will be used to buy and sell assets in the Moon Tropica metaverse. Hivatalos webhely: http://moontropica.com Vásárolj most CAH tokent!

Moon Tropica (CAH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Moon Tropica (CAH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Teljes tokenszám: $ 3.50M $ 3.50M $ 3.50M Keringésben lévő tokenszám: $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.07M $ 4.07M $ 4.07M Minden idők csúcspontja: $ 53.6 $ 53.6 $ 53.6 Minden idők mélypontja: $ 0.136106 $ 0.136106 $ 0.136106 Jelenlegi ár: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 További tudnivalók a(z) Moon Tropica (CAH) áráról

Moon Tropica (CAH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Moon Tropica (CAH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CAH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CAH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CAH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CAH token élő árfolyamát!

CAH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CAH kapcsán? CAH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CAH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

