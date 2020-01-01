MOOD AI (MOOD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MOOD AI (MOOD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MOOD AI (MOOD) tokennel kapcsolatos információk MOOD AI is an AI-powered Telegram bot that monitors and analyzes the emotional sentiment in crypto communities in real-time. It operates where crypto lives—on Telegram—by scanning and processing thousands of messages from token-specific groups, chat threads, and community discussions. Using advanced natural language processing (NLP) and deep learning models trained specifically on crypto slang, trading jargon, and market behavior, MOOD AI can detect the emotional pulse behind a token long before price action occurs. Users simply subscribe to the tokens they're interested in and receive live updates in the form of interactive MOOD CHARTS, which visualize the sentiment momentum—bullish or bearish—over time. These charts are enriched by AI-driven alerts that notify users of sudden mood shifts, helping them front-run the crowd when hype or panic starts to build. MOOD AI is designed as a tool for edge-seekers, degen traders, and crypto analysts who want to act not just on what the market does, but what the crowd feels—a critical signal in the fast-paced, emotion-driven world of crypto trading. Whether it’s spotting a pre-pump frenzy, sensing incoming FUD, or monitoring whale-led discussions, MOOD AI brings a new category of alpha: Emotion-as-a-Service. Hivatalos webhely: https://www.moodai.bot Fehér könyv: https://moodai.bot/whitepaper/MOODAI_Whitepaper.pdf Vásárolj most MOOD tokent!

MOOD AI (MOOD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MOOD AI (MOOD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 24.81K $ 24.81K $ 24.81K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 84.90M $ 84.90M $ 84.90M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 29.22K $ 29.22K $ 29.22K Minden idők csúcspontja: $ 0.00545894 $ 0.00545894 $ 0.00545894 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00029223 $ 0.00029223 $ 0.00029223 További tudnivalók a(z) MOOD AI (MOOD) áráról

MOOD AI (MOOD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MOOD AI (MOOD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MOOD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MOOD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MOOD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MOOD token élő árfolyamát!

MOOD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MOOD kapcsán? MOOD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MOOD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

