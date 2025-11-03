Moo (MOO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.72% Árváltozás (1D) -6.02% Árváltozás (7D) -18.17% Árváltozás (7D) -18.17%

Moo (MOO) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MOO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MOO valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MOO változása a következő volt: -1.72% az elmúlt órában, -6.02% az elmúlt 24 órában, és -18.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Moo (MOO) piaci információk

Piaci érték $ 142.08K$ 142.08K $ 142.08K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 171.01K$ 171.01K $ 171.01K Forgalomban lévő készlet 348.95T 348.95T 348.95T Teljes tokenszám 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

A(z) Moo jelenlegi piaci plafonja $ 142.08K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MOO keringésben lévő tokenszáma 348.95T, és a teljes tokenszám 420000000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 171.01K.