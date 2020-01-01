Monkey Taken By Police (JORGIE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Monkey Taken By Police (JORGIE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Monkey Taken By Police (JORGIE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Monkey Taken By Police (JORGIE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 62.09K $ 62.09K $ 62.09K Teljes tokenszám: $ 999.10M $ 999.10M $ 999.10M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.10M $ 999.10M $ 999.10M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 62.09K $ 62.09K $ 62.09K Minden idők csúcspontja: $ 0.03484844 $ 0.03484844 $ 0.03484844 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Monkey Taken By Police (JORGIE) áráról

Monkey Taken By Police (JORGIE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Monkey Taken By Police (JORGIE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JORGIE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JORGIE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) JORGIE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JORGIE token élő árfolyamát!

JORGIE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) JORGIE kapcsán? JORGIE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) JORGIE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

