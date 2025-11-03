Monke Phone (MONKEPHONE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00176224$ 0.00176224 $ 0.00176224 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.01% Árváltozás (1D) -9.63% Árváltozás (7D) -39.65% Árváltozás (7D) -39.65%

Monke Phone (MONKEPHONE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MONKEPHONE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MONKEPHONE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00176224, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MONKEPHONE változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, -9.63% az elmúlt 24 órában, és -39.65% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Monke Phone (MONKEPHONE) piaci információk

Piaci érték $ 63.57K$ 63.57K $ 63.57K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 63.57K$ 63.57K $ 63.57K Forgalomban lévő készlet 999.41M 999.41M 999.41M Teljes tokenszám 999,405,484.370625 999,405,484.370625 999,405,484.370625

A(z) Monke Phone jelenlegi piaci plafonja $ 63.57K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MONKEPHONE keringésben lévő tokenszáma 999.41M, és a teljes tokenszám 999405484.370625. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 63.57K.