A(z) élő Monke Phone ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MONKEPHONE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MONKEPHONE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Monke Phone ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MONKEPHONE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MONKEPHONE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MONKEPHONE

MONKEPHONE árinformációk

Mi a(z) MONKEPHONE

MONKEPHONE hivatalos webhely

MONKEPHONE tokenomikai adatai

MONKEPHONE árelőrejelzés

Monke Phone Logó

Monke Phone Ár (MONKEPHONE)

Nem listázott

1 MONKEPHONE-USD élő ár:

--
----
-9.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Monke Phone (MONKEPHONE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:02:26 (UTC+8)

Monke Phone (MONKEPHONE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00176224
$ 0.00176224$ 0.00176224

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-9.63%

-39.65%

-39.65%

Monke Phone (MONKEPHONE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MONKEPHONE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MONKEPHONE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00176224, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MONKEPHONE változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, -9.63% az elmúlt 24 órában, és -39.65% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Monke Phone (MONKEPHONE) piaci információk

$ 63.57K
$ 63.57K$ 63.57K

--
----

$ 63.57K
$ 63.57K$ 63.57K

999.41M
999.41M 999.41M

999,405,484.370625
999,405,484.370625 999,405,484.370625

A(z) Monke Phone jelenlegi piaci plafonja $ 63.57K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MONKEPHONE keringésben lévő tokenszáma 999.41M, és a teljes tokenszám 999405484.370625. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 63.57K.

Monke Phone (MONKEPHONE) árelőzmények USD

A(z) Monke PhoneUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Monke Phone USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Monke Phone USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Monke Phone USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-9.63%
30 nap$ 0-72.36%
60 nap$ 0-52.37%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Monke Phone (MONKEPHONE)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Monke Phone (MONKEPHONE) Erőforrás

Hivatalos webhely

Monke Phone árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Monke Phone (MONKEPHONE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Monke Phone (MONKEPHONE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Monke Phone rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Monke Phone árelőrejelzését most!

MONKEPHONE helyi valutákra

Monke Phone (MONKEPHONE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Monke Phone (MONKEPHONE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MONKEPHONE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Monke Phone (MONKEPHONE)

Mennyit ér ma a(z) Monke Phone (MONKEPHONE)?
A(z) élő MONKEPHONE ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MONKEPHONE ára a(z) USD esetében?
A(z) MONKEPHONE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Monke Phone piaci plafonja?
A(z) MONKEPHONE piaci plafonja $ 63.57K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MONKEPHONE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MONKEPHONE keringésben lévő tokenszáma 999.41M USD.
Mi volt a(z) MONKEPHONE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MONKEPHONE mindenkori legmagasabb ára 0.00176224 USD.
Mi volt a(z) MONKEPHONE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MONKEPHONE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MONKEPHONE kereskedési volumene?
A(z) MONKEPHONE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MONKEPHONE ára emelkedni fog idén?
A(z) MONKEPHONE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MONKEPHONE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:02:26 (UTC+8)

Monke Phone (MONKEPHONE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

