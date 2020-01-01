MONET (MONET) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MONET (MONET) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MONET (MONET) tokennel kapcsolatos információk The cto meme project for $MONET started with Toly shouting, "Solana is Monet!" Solana will show that the power of toly is as strong as the power of Elon Musk in crypto. All money will flow to $Monet. Its value will continue to grow and we are confident that our narrative is stronger than any other token. $MONET has a bright future ahead and the community will continue to grow stronger. Solana is Monet! Hivatalos webhely: https://solanaismonet.com/ Vásárolj most MONET tokent!

MONET (MONET) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MONET (MONET) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.54K Teljes tokenszám: $ 998.88M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.88M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.54K Minden idők csúcspontja: $ 0.00015559 Minden idők mélypontja: $ 0.00000394 Jelenlegi ár: $ 0 További tudnivalók a(z) MONET (MONET) áráról

MONET (MONET) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MONET (MONET) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MONET tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MONET token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MONET tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MONET token élő árfolyamát!

MONET árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MONET kapcsán? MONET-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MONET tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

