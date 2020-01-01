Molly the Otter (MOLLY) tokenomikai adatai

Molly the Otter (MOLLY) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Molly the Otter (MOLLY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Molly the Otter (MOLLY) tokennel kapcsolatos információk

Molly is a memecoin based on Molly the Otter, from Billy and Molly tv documentary. We just love otters and we formed a family.

Billy knew a female otter had been found dead in the area recently, so he assumed the cub was her orphan.

"She was really thin and emaciated, but she wasn't unhealthy - she was just hungry," he says.

A local wildlife sanctuary advised him that feeding the animal was allowed as long as he didn't domesticate her.

After obtaining the stamp of approval from his wife Susan, Molly the otter became part of the Mail family.

Hivatalos webhely:
http://mollyonsol.co/

Molly the Otter (MOLLY) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Molly the Otter (MOLLY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 9.52K
Teljes tokenszám:
$ 997.98M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 997.98M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 9.52K
Minden idők csúcspontja:
$ 0
Minden idők mélypontja:
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
Molly the Otter (MOLLY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Molly the Otter (MOLLY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó MOLLY tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező MOLLY token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) MOLLY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MOLLY token élő árfolyamát!

MOLLY árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MOLLY kapcsán? MOLLY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.