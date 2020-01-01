Modern Stoic (STOIC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Modern Stoic (STOIC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Modern Stoic (STOIC) tokennel kapcsolatos információk Stoic is a platform that brings together the power of AI agents, LLM models and blockchain technology. Built on Solana, designed for Degens who turned Stoic. Stoic AI will consist of exceptional tools for active traders, all in one spot, easy to access, without the noise. platform that will consist of exceptional tools for active traders , all in one spot, easy to access& are lightening fast! The cryptocurrency market is fast-paced and complex, making it difficult for users to keep up with real-time trends and opportunities. Building transparent, community-driven products Creating intuitive interfaces powered by language models Fostering an inclusive developer ecosystem Advancing AI-blockchain integration Hivatalos webhely: https://stoicterminal.com/ Fehér könyv: https://modern-stoic-ai.gitbook.io/modern-stoic-ai Vásárolj most STOIC tokent!

Modern Stoic (STOIC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Modern Stoic (STOIC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 380.31K $ 380.31K $ 380.31K Teljes tokenszám: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M Keringésben lévő tokenszám: $ 966.03M $ 966.03M $ 966.03M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 393.53K $ 393.53K $ 393.53K Minden idők csúcspontja: $ 0.0248556 $ 0.0248556 $ 0.0248556 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00039368 $ 0.00039368 $ 0.00039368 További tudnivalók a(z) Modern Stoic (STOIC) áráról

Modern Stoic (STOIC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Modern Stoic (STOIC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STOIC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STOIC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STOIC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STOIC token élő árfolyamát!

STOIC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) STOIC kapcsán? STOIC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) STOIC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

