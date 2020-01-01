Modern Stoic (STOIC) tokenomikai adatai

Modern Stoic (STOIC) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Modern Stoic (STOIC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Modern Stoic (STOIC) tokennel kapcsolatos információk

Stoic is a platform that brings together the power of AI agents, LLM models and blockchain technology. Built on Solana, designed for Degens who turned Stoic. Stoic AI will consist of exceptional tools for active traders, all in one spot, easy to access, without the noise. platform that will consist of exceptional tools for active traders , all in one spot, easy to access& are lightening fast! The cryptocurrency market is fast-paced and complex, making it difficult for users to keep up with real-time trends and opportunities.

Building transparent, community-driven products

Creating intuitive interfaces powered by language models

Fostering an inclusive developer ecosystem

Advancing AI-blockchain integration

Hivatalos webhely:
https://stoicterminal.com/
Fehér könyv:
https://modern-stoic-ai.gitbook.io/modern-stoic-ai

Modern Stoic (STOIC) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Modern Stoic (STOIC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 380.31K
$ 380.31K$ 380.31K
Teljes tokenszám:
$ 999.60M
$ 999.60M$ 999.60M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 966.03M
$ 966.03M$ 966.03M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 393.53K
$ 393.53K$ 393.53K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.0248556
$ 0.0248556$ 0.0248556
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.00039368
$ 0.00039368$ 0.00039368

Modern Stoic (STOIC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Modern Stoic (STOIC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó STOIC tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező STOIC token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) STOIC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STOIC token élő árfolyamát!

STOIC árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) STOIC kapcsán? STOIC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.