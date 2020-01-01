MOCHICAT (MOCHICAT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MOCHICAT (MOCHICAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MOCHICAT (MOCHICAT) tokennel kapcsolatos információk MochiCat is the ultimate meme sensation, leaving you scratching your head and giggling in equal measure. From perplexing puzzles to mind-boggling moments, MOCHICAT is here to add a dash of whimsy to your day and leave you saying, "MOCHICAT , so cute! Hivatalos webhely: https://mochicatsol.club/ Vásárolj most MOCHICAT tokent!

MOCHICAT (MOCHICAT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MOCHICAT (MOCHICAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 18.94K $ 18.94K $ 18.94K Teljes tokenszám: $ 998.56M $ 998.56M $ 998.56M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.56M $ 998.56M $ 998.56M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 18.94K $ 18.94K $ 18.94K Minden idők csúcspontja: $ 0.0137262 $ 0.0137262 $ 0.0137262 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) MOCHICAT (MOCHICAT) áráról

MOCHICAT (MOCHICAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MOCHICAT (MOCHICAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MOCHICAT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MOCHICAT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MOCHICAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MOCHICAT token élő árfolyamát!

MOCHICAT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MOCHICAT kapcsán? MOCHICAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MOCHICAT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

