MOANI (MOANI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00109732 $ 0.00109732 $ 0.00109732 24h alacsony $ 0.00123504 $ 0.00123504 $ 0.00123504 24h magas 24h alacsony $ 0.00109732$ 0.00109732 $ 0.00109732 24h magas $ 0.00123504$ 0.00123504 $ 0.00123504 Minden idők csúcspontja $ 0.00371014$ 0.00371014 $ 0.00371014 Legalacsonyabb ár $ 0.00105316$ 0.00105316 $ 0.00105316 Árváltozás (1H) -4.66% Árváltozás (1D) -0.91% Árváltozás (7D) -8.19% Árváltozás (7D) -8.19%

MOANI (MOANI) valós idejű ár: $0.00113045. Az elmúlt 24 órában, a(z)MOANI legalacsonyabb ára $ 0.00109732, legmagasabb ára pedig $ 0.00123504 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MOANI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00371014, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00105316 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MOANI változása a következő volt: -4.66% az elmúlt órában, -0.91% az elmúlt 24 órában, és -8.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MOANI (MOANI) piaci információk

Piaci érték $ 711.99K$ 711.99K $ 711.99K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.78M$ 6.78M $ 6.78M Forgalomban lévő készlet 629.83M 629.83M 629.83M Teljes tokenszám 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

A(z) MOANI jelenlegi piaci plafonja $ 711.99K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MOANI keringésben lévő tokenszáma 629.83M, és a teljes tokenszám 6000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.78M.