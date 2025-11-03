TőzsdeDEX+
A(z) élő MOANI ár ma 0.00113045 USD. Kövesd nyomon a(z) MOANI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MOANI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

MOANI Ár (MOANI)

1 MOANI-USD élő ár:

$0.00113307
$0.00113307$0.00113307
-0.50%1D
MOANI (MOANI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:02:04 (UTC+8)

MOANI (MOANI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00109732
$ 0.00109732$ 0.00109732
24h alacsony
$ 0.00123504
$ 0.00123504$ 0.00123504
24h magas

$ 0.00109732
$ 0.00109732$ 0.00109732

$ 0.00123504
$ 0.00123504$ 0.00123504

$ 0.00371014
$ 0.00371014$ 0.00371014

$ 0.00105316
$ 0.00105316$ 0.00105316

-4.66%

-0.91%

-8.19%

-8.19%

MOANI (MOANI) valós idejű ár: $0.00113045. Az elmúlt 24 órában, a(z)MOANI legalacsonyabb ára $ 0.00109732, legmagasabb ára pedig $ 0.00123504 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MOANI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00371014, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00105316 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MOANI változása a következő volt: -4.66% az elmúlt órában, -0.91% az elmúlt 24 órában, és -8.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MOANI (MOANI) piaci információk

$ 711.99K
$ 711.99K$ 711.99K

--
----

$ 6.78M
$ 6.78M$ 6.78M

629.83M
629.83M 629.83M

6,000,000,000.0
6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

A(z) MOANI jelenlegi piaci plafonja $ 711.99K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MOANI keringésben lévő tokenszáma 629.83M, és a teljes tokenszám 6000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.78M.

MOANI (MOANI) árelőzmények USD

A(z) MOANIUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) MOANI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0005313940.
A(z) MOANI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0007131699.
A(z) MOANI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.91%
30 nap$ -0.0005313940-47.00%
60 nap$ -0.0007131699-63.08%
90 nap$ 0--

Mi a(z) MOANI (MOANI)

Paradise Tycoon is a web3 social building game launching in Q4/2024. Paradise Tycoon combines hybrid casual gameplay, tycoon mechanics, and user-generated content in a vibrant, multiplayer environment. Players embark on transforming a humble island into a thriving paradise by collecting resources, farming, completing quests and tasks for the residents of Port Ohana, and building and expanding their paradise island. The game’s economy is centered around the MOANI token, which is integral to gameplay and offers versatile in-game uses.

MOANI Token

$MOANI is Paradise Tycoon's token and game currency with a fixed supply of 6 Billion tokens. $MOANI empowers the open, player-driven economy of Paradise Tycoon and it can be used for anything players create or do that has value or adds fun for others, just like in the real world!

Earn $MOANI from Paradise Pass tasks, limited quests, and trades Win $MOANI from events & competitions (including user-generated) Trade $MOANI at the auction house with other players Create with $MOANI and become a tycoon in your own way!

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

MOANI (MOANI) Erőforrás

MOANI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) MOANI (MOANI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) MOANI (MOANI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) MOANI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) MOANI árelőrejelzését most!

MOANI helyi valutákra

MOANI (MOANI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) MOANI (MOANI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MOANI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: MOANI (MOANI)

Mennyit ér ma a(z) MOANI (MOANI)?
A(z) élő MOANI ár a(z) USD esetében 0.00113045 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MOANI ára a(z) USD esetében?
A(z) MOANI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00113045. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) MOANI piaci plafonja?
A(z) MOANI piaci plafonja $ 711.99K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MOANI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MOANI keringésben lévő tokenszáma 629.83M USD.
Mi volt a(z) MOANI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MOANI mindenkori legmagasabb ára 0.00371014 USD.
Mi volt a(z) MOANI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MOANI mindenkori legalacsonyabb ára 0.00105316 USD.
Mekkora a(z) MOANI kereskedési volumene?
A(z) MOANI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MOANI ára emelkedni fog idén?
A(z) MOANI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MOANI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:02:04 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

