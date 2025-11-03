TőzsdeDEX+
A(z) élő Moaner Melter Slime ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MOANER USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MOANER ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Moaner Melter Slime ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MOANER USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MOANER ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MOANER

MOANER árinformációk

Mi a(z) MOANER

MOANER fehér könyv

MOANER hivatalos webhely

MOANER tokenomikai adatai

MOANER árelőrejelzés

Moaner Melter Slime Logó

Moaner Melter Slime Ár (MOANER)

Nem listázott

1 MOANER-USD élő ár:

--
----
-19.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Moaner Melter Slime (MOANER) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:01:57 (UTC+8)

Moaner Melter Slime (MOANER) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.64%

-19.80%

-37.28%

-37.28%

Moaner Melter Slime (MOANER) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MOANER legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MOANER valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MOANER változása a következő volt: -1.64% az elmúlt órában, -19.80% az elmúlt 24 órában, és -37.28% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Moaner Melter Slime (MOANER) piaci információk

$ 97.54K
$ 97.54K$ 97.54K

--
----

$ 97.54K
$ 97.54K$ 97.54K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

A(z) Moaner Melter Slime jelenlegi piaci plafonja $ 97.54K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MOANER keringésben lévő tokenszáma 420.69B, és a teljes tokenszám 420690000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 97.54K.

Moaner Melter Slime (MOANER) árelőzmények USD

A(z) Moaner Melter SlimeUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Moaner Melter Slime USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Moaner Melter Slime USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Moaner Melter Slime USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-19.80%
30 nap$ 0-67.85%
60 nap$ 0-82.40%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Moaner Melter Slime (MOANER)

Moaner Melter Slime ($MOANER) is a meme project about one of the hot new characters from Matt Furie, creator of Pepe The Frog. Launched on the Ethereum blockchain, $MOANER is both a cryptocurrency token and a cultural phenomenon tied to Furie’s Cortex Vortex book, where Moaner Melter Slime emerges as a lead character, featured prominently on a full page. First introduced in Furie’s ZOGZ NFT collection, this character - a melancholic, frog-faced specter - has evolved into the centerpiece of a dynamic ecosystem blending storytelling and community engagement.

The project’s cultural resonance stems from Matt Furie’s legacy, with Cortex Vortex amplifying $MOANER’s role as a fresh meta in meme culture. By combining Furie’s artistic vision with blockchain innovation, $MOANER creates a unique space where art, community, and finance intersect. It appeals to fans of Furie’s work, and NFT collectors, positioning Moaner Melter Slime as a trailblazer in the evolving landscape of digital assets and creative storytelling.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Moaner Melter Slime (MOANER) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Moaner Melter Slime árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Moaner Melter Slime (MOANER) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Moaner Melter Slime (MOANER) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Moaner Melter Slime rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Moaner Melter Slime árelőrejelzését most!

MOANER helyi valutákra

Moaner Melter Slime (MOANER) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Moaner Melter Slime (MOANER) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MOANER token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Moaner Melter Slime (MOANER)

Mennyit ér ma a(z) Moaner Melter Slime (MOANER)?
A(z) élő MOANER ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MOANER ára a(z) USD esetében?
A(z) MOANER jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Moaner Melter Slime piaci plafonja?
A(z) MOANER piaci plafonja $ 97.54K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MOANER keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MOANER keringésben lévő tokenszáma 420.69B USD.
Mi volt a(z) MOANER mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MOANER mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) MOANER mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MOANER mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MOANER kereskedési volumene?
A(z) MOANER élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MOANER ára emelkedni fog idén?
A(z) MOANER a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MOANER árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:01:57 (UTC+8)

Moaner Melter Slime (MOANER) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

