Moaner by Matt Furie (MOANER) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00059949$ 0.00059949 $ 0.00059949 Legalacsonyabb ár $ 0.00003964$ 0.00003964 $ 0.00003964 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -19.86% Árváltozás (7D) -19.86%

Moaner by Matt Furie (MOANER) valós idejű ár: $0.00004107. Az elmúlt 24 órában, a(z)MOANER legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MOANER valaha volt legmagasabb ára $ 0.00059949, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00003964 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MOANER változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -19.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Moaner by Matt Furie (MOANER) piaci információk

Piaci érték $ 41.07K$ 41.07K $ 41.07K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 41.07K$ 41.07K $ 41.07K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Moaner by Matt Furie jelenlegi piaci plafonja $ 41.07K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MOANER keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 41.07K.