Mner Club (LTMNER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Mner Club (LTMNER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Mner Club (LTMNER) tokennel kapcsolatos információk Mner Club is a specialised RWA management platform that integrates real world assets with blockchain technology to issue, purchase, manage and distribute various RWA assets. By exploring a range of practical application scenarios for RWA assets, we can significantly improve its composability and provide a bedrock for the Decentralized Finance industry. The platform addresses the challenge faced by common models in the industry based on simple token subsidy and incentive by introducing positive externalities and interoperable asset models. Hivatalos webhely: https://www.mner.club/ Vásárolj most LTMNER tokent!

Mner Club (LTMNER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Mner Club (LTMNER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Teljes tokenszám: $ 915.91K $ 915.91K $ 915.91K Keringésben lévő tokenszám: $ 820.34K $ 820.34K $ 820.34K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Minden idők csúcspontja: $ 2.96 $ 2.96 $ 2.96 Minden idők mélypontja: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Jelenlegi ár: $ 1.62 $ 1.62 $ 1.62 További tudnivalók a(z) Mner Club (LTMNER) áráról

Mner Club (LTMNER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Mner Club (LTMNER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LTMNER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LTMNER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LTMNER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LTMNER token élő árfolyamát!

LTMNER árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LTMNER kapcsán? LTMNER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LTMNER tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

