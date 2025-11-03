TőzsdeDEX+
A(z) élő MLM X ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MLMX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MLMX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MLMX

MLMX árinformációk

Mi a(z) MLMX

MLMX hivatalos webhely

MLMX tokenomikai adatai

MLMX árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

MLM X Logó

MLM X Ár (MLMX)

Nem listázott

1 MLMX-USD élő ár:

$0.00018612
$0.00018612$0.00018612
-8.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
MLM X (MLMX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:01:43 (UTC+8)

MLM X (MLMX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00298728
$ 0.00298728$ 0.00298728

$ 0
$ 0$ 0

-3.57%

-8.37%

-49.33%

-49.33%

MLM X (MLMX) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MLMX legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MLMX valaha volt legmagasabb ára $ 0.00298728, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MLMX változása a következő volt: -3.57% az elmúlt órában, -8.37% az elmúlt 24 órában, és -49.33% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MLM X (MLMX) piaci információk

$ 186.08K
$ 186.08K$ 186.08K

--
----

$ 186.08K
$ 186.08K$ 186.08K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,652.6393712
999,998,652.6393712 999,998,652.6393712

A(z) MLM X jelenlegi piaci plafonja $ 186.08K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MLMX keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999998652.6393712. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 186.08K.

MLM X (MLMX) árelőzmények USD

A(z) MLM XUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) MLM X USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) MLM X USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) MLM X USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-8.37%
30 nap$ 0-45.20%
60 nap$ 0-89.97%
90 nap$ 0--

Mi a(z) MLM X (MLMX)

MLMX is the native token powering MLMX Exchange — the U.S.-licensed platform turning memes into assets. Our vision is simple: memes aren’t just culture; they’re the next generation of investable assets.

Through the MLMX Exchange, community-led meme coins can graduate into fully supported tokens under a regulated public company framework. Every launch is designed with compliance, utility, and long-term growth in mind, so holders aren’t just chasing hype — they’re part of a system where memes evolve into legitimate, tradable assets.

Key Features: • 🚀 From Memes → To Assets: Tokens launched on MLMX gain credibility and visibility in a U.S.-licensed ecosystem. • 💸 Utility-Powered Token ($MLMX): Earn trading fee discounts, referral rewards, and ecosystem benefits. • 🔗 Cross-Chain Support: Built for Solana, Ethereum, BSC, Polygon, and more. • 🌍 Global On/Off-Ramp: USD, EUR, GBP, JPY, plus additional fiat pairs. • 📈 Public Company Backing: A regulated structure designed to scale memes into durable, real-world assets.

With $MLMX, every meme launched has the potential to grow into something bigger — an asset with staying power.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

MLM X (MLMX) Erőforrás

Hivatalos webhely

MLM X árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) MLM X (MLMX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) MLM X (MLMX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) MLM X rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) MLM X árelőrejelzését most!

MLMX helyi valutákra

MLM X (MLMX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) MLM X (MLMX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MLMX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: MLM X (MLMX)

Mennyit ér ma a(z) MLM X (MLMX)?
A(z) élő MLMX ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MLMX ára a(z) USD esetében?
A(z) MLMX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) MLM X piaci plafonja?
A(z) MLMX piaci plafonja $ 186.08K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MLMX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MLMX keringésben lévő tokenszáma 1000.00M USD.
Mi volt a(z) MLMX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MLMX mindenkori legmagasabb ára 0.00298728 USD.
Mi volt a(z) MLMX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MLMX mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MLMX kereskedési volumene?
A(z) MLMX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MLMX ára emelkedni fog idén?
A(z) MLMX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MLMX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:01:43 (UTC+8)

MLM X (MLMX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

