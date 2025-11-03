MLM X (MLMX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00298728 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -3.57% Árváltozás (1D) -8.37% Árváltozás (7D) -49.33%

MLM X (MLMX) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MLMX legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MLMX valaha volt legmagasabb ára $ 0.00298728, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MLMX változása a következő volt: -3.57% az elmúlt órában, -8.37% az elmúlt 24 órában, és -49.33% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MLM X (MLMX) piaci információk

Piaci érték $ 186.08K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 186.08K Forgalomban lévő készlet 1000.00M Teljes tokenszám 999,998,652.6393712

A(z) MLM X jelenlegi piaci plafonja $ 186.08K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MLMX keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999998652.6393712. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 186.08K.