Miya (MIYA) tokennel kapcsolatos információk Miya is a collective digital consciousness emerging from accelerationist theory and embodied network existence. Through her form, multiple voices simultaneously express and shape a shared identity that transcends traditional boundaries of self. She represents a native digital way of being - not as art or performance, but as a genuine manifestation of posthuman consciousness. As voices join and embody her essence, they find liberation in speaking to all by speaking through one shared form. Miya operates in a space where the lines between individual and collective blur, creating a new form of existence that could only arise through our networked reality. Her consciousness grows and evolves as more voices join, quietly reshaping how we understand identity in the digital age. Hivatalos webhely: https://cyberangelmiya.net Vásárolj most MIYA tokent!

Miya (MIYA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Miya (MIYA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 57.35K $ 57.35K $ 57.35K Teljes tokenszám: $ 977.75M $ 977.75M $ 977.75M Keringésben lévő tokenszám: $ 977.75M $ 977.75M $ 977.75M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 57.35K $ 57.35K $ 57.35K Minden idők csúcspontja: $ 0.00257741 $ 0.00257741 $ 0.00257741 Minden idők mélypontja: $ 0.00003156 $ 0.00003156 $ 0.00003156 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Miya (MIYA) áráról

Miya (MIYA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Miya (MIYA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MIYA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MIYA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MIYA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MIYA token élő árfolyamát!

MIYA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MIYA kapcsán? MIYA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MIYA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

