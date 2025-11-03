TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Mitosis EOL BNB ár ma 1,040.54 USD. Kövesd nyomon a(z) MIBNB USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MIBNB ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Mitosis EOL BNB ár ma 1,040.54 USD. Kövesd nyomon a(z) MIBNB USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MIBNB ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MIBNB

MIBNB árinformációk

Mi a(z) MIBNB

MIBNB hivatalos webhely

MIBNB tokenomikai adatai

MIBNB árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Mitosis EOL BNB Logó

Mitosis EOL BNB Ár (MIBNB)

Nem listázott

1 MIBNB-USD élő ár:

$1,037.52
$1,037.52$1,037.52
-3.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Mitosis EOL BNB (MIBNB) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:01:28 (UTC+8)

Mitosis EOL BNB (MIBNB) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1,039.85
$ 1,039.85$ 1,039.85
24h alacsony
$ 1,080.29
$ 1,080.29$ 1,080.29
24h magas

$ 1,039.85
$ 1,039.85$ 1,039.85

$ 1,080.29
$ 1,080.29$ 1,080.29

$ 1,341.21
$ 1,341.21$ 1,341.21

$ 824.92
$ 824.92$ 824.92

-1.43%

-3.18%

-8.89%

-8.89%

Mitosis EOL BNB (MIBNB) valós idejű ár: $1,040.54. Az elmúlt 24 órában, a(z)MIBNB legalacsonyabb ára $ 1,039.85, legmagasabb ára pedig $ 1,080.29 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MIBNB valaha volt legmagasabb ára $ 1,341.21, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 824.92 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MIBNB változása a következő volt: -1.43% az elmúlt órában, -3.18% az elmúlt 24 órában, és -8.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) piaci információk

$ 2.36M
$ 2.36M$ 2.36M

--
----

$ 2.36M
$ 2.36M$ 2.36M

2.26K
2.26K 2.26K

2,264.049310358809
2,264.049310358809 2,264.049310358809

A(z) Mitosis EOL BNB jelenlegi piaci plafonja $ 2.36M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MIBNB keringésben lévő tokenszáma 2.26K, és a teljes tokenszám 2264.049310358809. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.36M.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) árelőzmények USD

A(z) Mitosis EOL BNBUSD mai árváltozása a következő volt: $ -34.189586858314.
A(z) Mitosis EOL BNB USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -110.9891991000.
A(z) Mitosis EOL BNB USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +239.6013998560.
A(z) Mitosis EOL BNB USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -34.189586858314-3.18%
30 nap$ -110.9891991000-10.66%
60 nap$ +239.6013998560+23.03%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO.

"Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users.

Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix.

Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery.

Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem.

With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Erőforrás

Hivatalos webhely

Mitosis EOL BNB árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Mitosis EOL BNB (MIBNB) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Mitosis EOL BNB (MIBNB) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Mitosis EOL BNB rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Mitosis EOL BNB árelőrejelzését most!

MIBNB helyi valutákra

Mitosis EOL BNB (MIBNB) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Mitosis EOL BNB (MIBNB) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MIBNB token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Mennyit ér ma a(z) Mitosis EOL BNB (MIBNB)?
A(z) élő MIBNB ár a(z) USD esetében 1,040.54 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MIBNB ára a(z) USD esetében?
A(z) MIBNB jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1,040.54. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Mitosis EOL BNB piaci plafonja?
A(z) MIBNB piaci plafonja $ 2.36M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MIBNB keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MIBNB keringésben lévő tokenszáma 2.26K USD.
Mi volt a(z) MIBNB mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MIBNB mindenkori legmagasabb ára 1,341.21 USD.
Mi volt a(z) MIBNB mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MIBNB mindenkori legalacsonyabb ára 824.92 USD.
Mekkora a(z) MIBNB kereskedési volumene?
A(z) MIBNB élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MIBNB ára emelkedni fog idén?
A(z) MIBNB a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MIBNB árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:01:28 (UTC+8)

Mitosis EOL BNB (MIBNB) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,941.13
$107,941.13$107,941.13

-1.96%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,733.03
$3,733.03$3,733.03

-3.12%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02325
$0.02325$0.02325

-11.63%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0589
$1.0589$1.0589

-16.08%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.16
$177.16$177.16

-3.60%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,941.13
$107,941.13$107,941.13

-1.96%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,733.03
$3,733.03$3,733.03

-3.12%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.16
$177.16$177.16

-3.60%

DASH Logó

DASH

DASH

$82.57
$82.57$82.57

-6.80%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4276
$2.4276$2.4276

-2.89%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0374
$0.0374$0.0374

-25.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05820
$0.05820$0.05820

+191.00%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.11153
$0.11153$0.11153

+35.00%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002001
$0.000000002001$0.000000002001

+360.00%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02114
$0.02114$0.02114

+164.25%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000481
$0.0000481$0.0000481

+90.87%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006150
$0.00006150$0.00006150

+67.98%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000503
$0.000000000503$0.000000000503

+29.30%