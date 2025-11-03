Mitosis EOL BNB (MIBNB) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1,039.85 24h alacsony $ 1,080.29 24h magas Minden idők csúcspontja $ 1,341.21 Legalacsonyabb ár $ 824.92 Árváltozás (1H) -1.43% Árváltozás (1D) -3.18% Árváltozás (7D) -8.89%

Mitosis EOL BNB (MIBNB) valós idejű ár: $1,040.54. Az elmúlt 24 órában, a(z)MIBNB legalacsonyabb ára $ 1,039.85, legmagasabb ára pedig $ 1,080.29 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MIBNB valaha volt legmagasabb ára $ 1,341.21, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 824.92 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MIBNB változása a következő volt: -1.43% az elmúlt órában, -3.18% az elmúlt 24 órában, és -8.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) piaci információk

Piaci érték $ 2.36M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.36M Forgalomban lévő készlet 2.26K Teljes tokenszám 2,264.049310358809

A(z) Mitosis EOL BNB jelenlegi piaci plafonja $ 2.36M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MIBNB keringésben lévő tokenszáma 2.26K, és a teljes tokenszám 2264.049310358809. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.36M.