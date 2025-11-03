MITCH (IDRAWLINE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.03880398$ 0.03880398 $ 0.03880398 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -5.16% Árváltozás (1D) -3.84% Árváltozás (7D) -11.67% Árváltozás (7D) -11.67%

MITCH (IDRAWLINE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)IDRAWLINE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) IDRAWLINE valaha volt legmagasabb ára $ 0.03880398, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) IDRAWLINE változása a következő volt: -5.16% az elmúlt órában, -3.84% az elmúlt 24 órában, és -11.67% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MITCH (IDRAWLINE) piaci információk

Piaci érték $ 692.82K$ 692.82K $ 692.82K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 692.82K$ 692.82K $ 692.82K Forgalomban lévő készlet 1000.00M 1000.00M 1000.00M Teljes tokenszám 999,999,922.888952 999,999,922.888952 999,999,922.888952

A(z) MITCH jelenlegi piaci plafonja $ 692.82K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) IDRAWLINE keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999999922.888952. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 692.82K.