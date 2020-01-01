MISATO (MISATO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MISATO (MISATO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MISATO (MISATO) tokennel kapcsolatos információk MISATO is the first art-oriented live-selling AI agent. It can independently design and mint NFTs for sale, create on-chain artworks by analyzing social media content, and resell on-chain creations made by others or other agents. $MISATO is the exclusive token for the AI agent MISATO, serving as the community governance token. And it can be used by users to pay for paid subscription services in Studio. Hivatalos webhely: https://misato.ai Vásárolj most MISATO tokent!

MISATO (MISATO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MISATO (MISATO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 216.28K $ 216.28K $ 216.28K Teljes tokenszám: $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 216.28K $ 216.28K $ 216.28K Minden idők csúcspontja: $ 0.01148479 $ 0.01148479 $ 0.01148479 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0002166 $ 0.0002166 $ 0.0002166 További tudnivalók a(z) MISATO (MISATO) áráról

MISATO (MISATO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MISATO (MISATO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MISATO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MISATO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MISATO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MISATO token élő árfolyamát!

MISATO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MISATO kapcsán? MISATO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MISATO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

