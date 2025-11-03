mirrorstage (MS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00022967 $ 0.00022967 $ 0.00022967 24h alacsony $ 0.0002494 $ 0.0002494 $ 0.0002494 24h magas 24h alacsony $ 0.00022967$ 0.00022967 $ 0.00022967 24h magas $ 0.0002494$ 0.0002494 $ 0.0002494 Minden idők csúcspontja $ 0.0016399$ 0.0016399 $ 0.0016399 Legalacsonyabb ár $ 0.00006623$ 0.00006623 $ 0.00006623 Árváltozás (1H) -0.94% Árváltozás (1D) -5.38% Árváltozás (7D) -24.82% Árváltozás (7D) -24.82%

mirrorstage (MS) valós idejű ár: $0.00023484. Az elmúlt 24 órában, a(z)MS legalacsonyabb ára $ 0.00022967, legmagasabb ára pedig $ 0.0002494 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MS valaha volt legmagasabb ára $ 0.0016399, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00006623 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MS változása a következő volt: -0.94% az elmúlt órában, -5.38% az elmúlt 24 órában, és -24.82% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

mirrorstage (MS) piaci információk

Piaci érték $ 236.20K$ 236.20K $ 236.20K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 236.20K$ 236.20K $ 236.20K Forgalomban lévő készlet 999.67M 999.67M 999.67M Teljes tokenszám 999,666,465.516352 999,666,465.516352 999,666,465.516352

A(z) mirrorstage jelenlegi piaci plafonja $ 236.20K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MS keringésben lévő tokenszáma 999.67M, és a teljes tokenszám 999666465.516352. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 236.20K.