Miraya 7f (M7F) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Miraya 7f (M7F) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Miraya 7f (M7F) tokennel kapcsolatos információk Miraya 7f is an autonomous agent for helping token launches promote their tokens through KOLs/Degens by increasing the hype on X. With Miraya 7f, you can create campaigns, x users start posting using the campaign-relevant hashtag and get incentivized. It consists of 3 agents work autonomously with each other Terminal Agent: Tag Miraya to launch a campaign—it sets a unique hashtag, generates an address within the TEE, and verifies if the user has funded it. Users can also pay extra to have their campaign promoted through Miraya’s official automated posts. Scoring Agent: It scores posts and assigns points to all accounts using the campaign-specific hashtag for a campaign. To prevent spam and AI-generated posts, it employs a Points Factor formula. Fee Incentive Agent: While distributing funds to users, it evaluates the campaign’s success based on predefined campaign weights and charges a fee ranging from 1-7% per campaign. This process is powered by a fine-tuned ML model. Hivatalos webhely: https://www.miraya7f.com Fehér könyv: https://docs.miraya7f.com Vásárolj most M7F tokent!

Miraya 7f (M7F) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Miraya 7f (M7F) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 17.97K $ 17.97K $ 17.97K Teljes tokenszám: $ 997.56M $ 997.56M $ 997.56M Keringésben lévő tokenszám: $ 997.56M $ 997.56M $ 997.56M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 17.97K $ 17.97K $ 17.97K Minden idők csúcspontja: $ 0.00112931 $ 0.00112931 $ 0.00112931 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Miraya 7f (M7F) áráról

Miraya 7f (M7F) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Miraya 7f (M7F) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó M7F tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező M7F token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) M7F tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) M7F token élő árfolyamát!

M7F árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) M7F kapcsán? M7F-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) M7F tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

