Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.0000083$ 0.0000083 $ 0.0000083 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.94% Árváltozás (1D) -5.27% Árváltozás (7D) -13.18% Árváltozás (7D) -13.18%

Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MIRAI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MIRAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.0000083, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MIRAI változása a következő volt: -0.94% az elmúlt órában, -5.27% az elmúlt 24 órában, és -13.18% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) piaci információk

Piaci érték $ 34.87K$ 34.87K $ 34.87K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 34.87K$ 34.87K $ 34.87K Forgalomban lévő készlet 420.69B 420.69B 420.69B Teljes tokenszám 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

A(z) Mirai The WhiteRabbit jelenlegi piaci plafonja $ 34.87K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MIRAI keringésben lévő tokenszáma 420.69B, és a teljes tokenszám 420690000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 34.87K.