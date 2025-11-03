TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Mintra ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MINT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MINT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Mintra ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MINT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MINT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MINT

MINT árinformációk

Mi a(z) MINT

MINT hivatalos webhely

MINT tokenomikai adatai

MINT árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Mintra Logó

Mintra Ár (MINT)

Nem listázott

1 MINT-USD élő ár:

--
----
-3.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Mintra (MINT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:01:08 (UTC+8)

Mintra (MINT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00898646
$ 0.00898646$ 0.00898646

$ 0
$ 0$ 0

-2.19%

-3.25%

-35.10%

-35.10%

Mintra (MINT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MINT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MINT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00898646, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MINT változása a következő volt: -2.19% az elmúlt órában, -3.25% az elmúlt 24 órában, és -35.10% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mintra (MINT) piaci információk

$ 175.52K
$ 175.52K$ 175.52K

--
----

$ 175.52K
$ 175.52K$ 175.52K

2.38B
2.38B 2.38B

2,378,194,230.391
2,378,194,230.391 2,378,194,230.391

A(z) Mintra jelenlegi piaci plafonja $ 175.52K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MINT keringésben lévő tokenszáma 2.38B, és a teljes tokenszám 2378194230.391. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 175.52K.

Mintra (MINT) árelőzmények USD

A(z) MintraUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Mintra USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Mintra USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Mintra USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.25%
30 nap$ 0-31.82%
60 nap$ 0-29.61%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Mintra (MINT)

The MINT token can be used as a currency on the Mintra NFT marketplace to receive 33% discount off trading fees. It can also be used to mine 0.75% of all Mintra NFT Marketplace & Launchpad volume.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Mintra (MINT) Erőforrás

Hivatalos webhely

Mintra árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Mintra (MINT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Mintra (MINT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Mintra rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Mintra árelőrejelzését most!

MINT helyi valutákra

Mintra (MINT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Mintra (MINT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MINT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Mintra (MINT)

Mennyit ér ma a(z) Mintra (MINT)?
A(z) élő MINT ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MINT ára a(z) USD esetében?
A(z) MINT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Mintra piaci plafonja?
A(z) MINT piaci plafonja $ 175.52K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MINT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MINT keringésben lévő tokenszáma 2.38B USD.
Mi volt a(z) MINT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MINT mindenkori legmagasabb ára 0.00898646 USD.
Mi volt a(z) MINT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MINT mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MINT kereskedési volumene?
A(z) MINT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MINT ára emelkedni fog idén?
A(z) MINT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MINT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:01:08 (UTC+8)

Mintra (MINT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,996.81
$107,996.81$107,996.81

-1.91%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,734.17
$3,734.17$3,734.17

-3.09%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02320
$0.02320$0.02320

-11.82%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0632
$1.0632$1.0632

-15.74%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.32
$177.32$177.32

-3.51%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,996.81
$107,996.81$107,996.81

-1.91%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,734.17
$3,734.17$3,734.17

-3.09%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.32
$177.32$177.32

-3.51%

DASH Logó

DASH

DASH

$83.21
$83.21$83.21

-6.08%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4292
$2.4292$2.4292

-2.82%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0360
$0.0360$0.0360

-28.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05820
$0.05820$0.05820

+191.00%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.11111
$0.11111$0.11111

+34.49%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002001
$0.000000002001$0.000000002001

+360.00%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02248
$0.02248$0.02248

+181.00%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000481
$0.0000481$0.0000481

+90.87%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006181
$0.00006181$0.00006181

+68.83%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000503
$0.000000000503$0.000000000503

+29.30%