Mint Club V1 (MINT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.43% Árváltozás (1D) -4.73% Árváltozás (7D) +2.98% Árváltozás (7D) +2.98%

Mint Club V1 (MINT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MINT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MINT valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MINT változása a következő volt: -1.43% az elmúlt órában, -4.73% az elmúlt 24 órában, és +2.98% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mint Club V1 (MINT) piaci információk

Piaci érték $ 400.57K$ 400.57K $ 400.57K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 400.57K$ 400.57K $ 400.57K Forgalomban lévő készlet 1.15T 1.15T 1.15T Teljes tokenszám 1,149,363,840,000.0 1,149,363,840,000.0 1,149,363,840,000.0

A(z) Mint Club V1 jelenlegi piaci plafonja $ 400.57K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MINT keringésben lévő tokenszáma 1.15T, és a teljes tokenszám 1149363840000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 400.57K.