Mint Blockchain (MINT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00256272 $ 0.00256272 $ 0.00256272 24h alacsony $ 0.00294903 $ 0.00294903 $ 0.00294903 24h magas 24h alacsony $ 0.00256272$ 0.00256272 $ 0.00256272 24h magas $ 0.00294903$ 0.00294903 $ 0.00294903 Minden idők csúcspontja $ 0.079854$ 0.079854 $ 0.079854 Legalacsonyabb ár $ 0.00144984$ 0.00144984 $ 0.00144984 Árváltozás (1H) +0.24% Árváltozás (1D) +8.55% Árváltozás (7D) +5.91% Árváltozás (7D) +5.91%

Mint Blockchain (MINT) valós idejű ár: $0.00288409. Az elmúlt 24 órában, a(z)MINT legalacsonyabb ára $ 0.00256272, legmagasabb ára pedig $ 0.00294903 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MINT valaha volt legmagasabb ára $ 0.079854, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00144984 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MINT változása a következő volt: +0.24% az elmúlt órában, +8.55% az elmúlt 24 órában, és +5.91% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mint Blockchain (MINT) piaci információk

Piaci érték $ 563.12K$ 563.12K $ 563.12K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.87M$ 2.87M $ 2.87M Forgalomban lévő készlet 195.95M 195.95M 195.95M Teljes tokenszám 999,999,999.5153956 999,999,999.5153956 999,999,999.5153956

A(z) Mint Blockchain jelenlegi piaci plafonja $ 563.12K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MINT keringésben lévő tokenszáma 195.95M, és a teljes tokenszám 999999999.5153956. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.87M.