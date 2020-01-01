Mineral Vault I Security Token (MNRL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Mineral Vault I Security Token (MNRL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Mineral Vault I Security Token (MNRL) tokennel kapcsolatos információk Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes. Hivatalos webhely: https://mineralvault.io/ Vásárolj most MNRL tokent!

Mineral Vault I Security Token (MNRL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Mineral Vault I Security Token (MNRL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.96M $ 9.96M $ 9.96M Minden idők csúcspontja: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Minden idők mélypontja: $ 0.976083 $ 0.976083 $ 0.976083 Jelenlegi ár: $ 0.99561 $ 0.99561 $ 0.99561 További tudnivalók a(z) Mineral Vault I Security Token (MNRL) áráról

Mineral Vault I Security Token (MNRL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Mineral Vault I Security Token (MNRL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MNRL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MNRL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MNRL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MNRL token élő árfolyamát!

