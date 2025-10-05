Mineral Vault I Security Token (MNRL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.991638 24h magas $ 0.996744 Minden idők csúcspontja $ 1.008 Legalacsonyabb ár $ 0.974445 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -0.08% Árváltozás (7D) -0.08%

Mineral Vault I Security Token (MNRL) valós idejű ár: $0.995762. Az elmúlt 24 órában, a(z)MNRL legalacsonyabb ára $ 0.991638, legmagasabb ára pedig $ 0.996744 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MNRL valaha volt legmagasabb ára $ 1.008, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.974445 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MNRL változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.08% az elmúlt 24 órában, és -0.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) piaci információk

Piaci érték $ 2.27M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 9.96M Forgalomban lévő készlet 2.28M Teljes tokenszám 10,000,000.0

A(z) Mineral Vault I Security Token jelenlegi piaci plafonja $ 2.27M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MNRL keringésben lévő tokenszáma 2.28M, és a teljes tokenszám 10000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.96M.