A(z) élő Mineral Vault I Security Token ár ma 0.995762 USD. Kövesd nyomon a(z) MNRL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MNRL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Mineral Vault I Security Token ár ma 0.995762 USD. Kövesd nyomon a(z) MNRL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MNRL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Mineral Vault I Security Token Ár (MNRL)

1 MNRL-USD élő ár:

$0.995762
0.00%1D
Mineral Vault I Security Token (MNRL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:31:34 (UTC+8)

Mineral Vault I Security Token (MNRL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.991638
24h alacsony
$ 0.996744
24h magas

--

-0.08%

-0.08%

-0.08%

Mineral Vault I Security Token (MNRL) valós idejű ár: $0.995762. Az elmúlt 24 órában, a(z)MNRL legalacsonyabb ára $ 0.991638, legmagasabb ára pedig $ 0.996744 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MNRL valaha volt legmagasabb ára $ 1.008, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.974445 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MNRL változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.08% az elmúlt 24 órában, és -0.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) piaci információk

A(z) Mineral Vault I Security Token jelenlegi piaci plafonja $ 2.27M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MNRL keringésben lévő tokenszáma 2.28M, és a teljes tokenszám 10000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.96M.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) árelőzmények USD

A(z) Mineral Vault I Security TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0008424474659595.
A(z) Mineral Vault I Security Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0041092110.
A(z) Mineral Vault I Security Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0163907404.
A(z) Mineral Vault I Security Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0039961982751806.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0008424474659595-0.08%
30 nap$ -0.0041092110-0.41%
60 nap$ +0.0163907404+1.65%
90 nap$ -0.0039961982751806-0.39%

Mi a(z) Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Erőforrás

Hivatalos webhely

Mineral Vault I Security Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Mineral Vault I Security Token (MNRL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Mineral Vault I Security Token (MNRL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Mineral Vault I Security Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Mineral Vault I Security Token árelőrejelzését most!

MNRL helyi valutákra

Mineral Vault I Security Token (MNRL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Mineral Vault I Security Token (MNRL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MNRL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Mennyit ér ma a(z) Mineral Vault I Security Token (MNRL)?
A(z) élő MNRL ár a(z) USD esetében 0.995762 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MNRL ára a(z) USD esetében?
A(z) MNRL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.995762. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Mineral Vault I Security Token piaci plafonja?
A(z) MNRL piaci plafonja $ 2.27M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MNRL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MNRL keringésben lévő tokenszáma 2.28M USD.
Mi volt a(z) MNRL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MNRL mindenkori legmagasabb ára 1.008 USD.
Mi volt a(z) MNRL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MNRL mindenkori legalacsonyabb ára 0.974445 USD.
Mekkora a(z) MNRL kereskedési volumene?
A(z) MNRL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MNRL ára emelkedni fog idén?
A(z) MNRL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MNRL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:31:34 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.