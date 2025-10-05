Mineral Vault I Security Token Ár (MNRL)
Mineral Vault I Security Token (MNRL) valós idejű ár: $0.995762. Az elmúlt 24 órában, a(z)MNRL legalacsonyabb ára $ 0.991638, legmagasabb ára pedig $ 0.996744 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MNRL valaha volt legmagasabb ára $ 1.008, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.974445 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MNRL változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.08% az elmúlt 24 órában, és -0.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Mineral Vault I Security Token jelenlegi piaci plafonja $ 2.27M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MNRL keringésben lévő tokenszáma 2.28M, és a teljes tokenszám 10000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.96M.
Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.
