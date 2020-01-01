Mineable (MNB) tokenomikai adatai
Mineable (MNB) tokennel kapcsolatos információk
What is Mineable? Mineable is a web3 ecosystem with advanced tokenomics at its core, Mineable enables its users to earn passive block rewards with no prior cryptocurrency mining experience, no hardware, no power usage and no limitations.
Users purchase & deploy Virtual GPUs and are rewarded with MNB each time a block is mined, rewards are calculated on a network share basis. MNB is Mineable's native token and is used to upgrade & expand operations or sold for a potential profit. A giant step forward in the Web 3.0 era, Mineable is creating a space where crypto enthusiasts can continue to grow their portfolios while promoting sustainability.
There are many benefits to using Mineable. The platform is easy and intuitive, allowing all to get involved. Web3 and crypto may be foreign concepts to some, but users do not need costly mining rigs or a background in crypto to be involved. Virtual GPUs are continuously mining MNB passively. All users, even those with physical limitations, can be part of the Mineable community.
Mineable (MNB) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Mineable (MNB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Mineable (MNB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Mineable (MNB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó MNB tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező MNB token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) MNB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MNB token élő árfolyamát!
MNB árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MNB kapcsán? MNB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.