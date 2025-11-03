Mine Blue (MB) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.02509564 $ 0.02509564 $ 0.02509564 24h alacsony $ 0.0332232 $ 0.0332232 $ 0.0332232 24h magas 24h alacsony $ 0.02509564$ 0.02509564 $ 0.02509564 24h magas $ 0.0332232$ 0.0332232 $ 0.0332232 Minden idők csúcspontja $ 0.059998$ 0.059998 $ 0.059998 Legalacsonyabb ár $ 0.01399899$ 0.01399899 $ 0.01399899 Árváltozás (1H) +0.00% Árváltozás (1D) +27.69% Árváltozás (7D) -32.88% Árváltozás (7D) -32.88%

Mine Blue (MB) valós idejű ár: $0.03322304. Az elmúlt 24 órában, a(z)MB legalacsonyabb ára $ 0.02509564, legmagasabb ára pedig $ 0.0332232 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MB valaha volt legmagasabb ára $ 0.059998, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01399899 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MB változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, +27.69% az elmúlt 24 órában, és -32.88% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mine Blue (MB) piaci információk

Piaci érték $ 47.76M$ 47.76M $ 47.76M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 332.23M$ 332.23M $ 332.23M Forgalomban lévő készlet 1.44B 1.44B 1.44B Teljes tokenszám 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A(z) Mine Blue jelenlegi piaci plafonja $ 47.76M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MB keringésben lévő tokenszáma 1.44B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 332.23M.