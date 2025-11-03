TőzsdeDEX+
A(z) élő Mine Blue ár ma 0.03322304 USD. Kövesd nyomon a(z) MB USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MB ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Mine Blue ár ma 0.03322304 USD. Kövesd nyomon a(z) MB USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MB ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Mine Blue Ár (MB)

$0.03322306
$0.03322306$0.03322306
+27.60%1D
Mine Blue (MB) Élő árdiagram
Mine Blue (MB) árinformáció (USD)

$ 0.02509564
$ 0.0332232
Mine Blue (MB) valós idejű ár: $0.03322304. Az elmúlt 24 órában, a(z)MB legalacsonyabb ára $ 0.02509564, legmagasabb ára pedig $ 0.0332232 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MB valaha volt legmagasabb ára $ 0.059998, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01399899 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MB változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, +27.69% az elmúlt 24 órában, és -32.88% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mine Blue (MB) piaci információk

A(z) Mine Blue jelenlegi piaci plafonja $ 47.76M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MB keringésben lévő tokenszáma 1.44B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 332.23M.

Mine Blue (MB) árelőzmények USD

A(z) Mine BlueUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00720354.
A(z) Mine Blue USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0002931003.
A(z) Mine Blue USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0403607111.
A(z) Mine Blue USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

Időszak Változás (USD) Változás (%)
Ma $ +0.00720354 +27.69%
30 nap $ -0.0002931003 -0.88%
60 nap $ +0.0403607111 +121.48%
90 nap $ 0 --

Mi a(z) Mine Blue (MB)

Mine Blue is a pioneering project in the metaverse, blending immersive virtual experiences with digital asset ownership. Centered around gaming, NFTs, virtual shopping, and real estate, Mine Blue provides users with an engaging digital environment powered by the MB token. This BEP-20 token on Binance Smart Chain facilitates all transactions within Mine Blue, offering a secure, low-fee option for users.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Mine Blue (MB) Erőforrás

Mine Blue árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Mine Blue (MB) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Mine Blue (MB) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Mine Blue rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Mine Blue árelőrejelzését most!

MB helyi valutákra

Mine Blue (MB) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Mine Blue (MB) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MB token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Mine Blue (MB)

Mennyit ér ma a(z) Mine Blue (MB)?
A(z) élő MB ár a(z) USD esetében 0.03322304 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MB ára a(z) USD esetében?
A(z) MB jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.03322304. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Mine Blue piaci plafonja?
A(z) MB piaci plafonja $ 47.76M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MB keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MB keringésben lévő tokenszáma 1.44B USD.
Mi volt a(z) MB mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MB mindenkori legmagasabb ára 0.059998 USD.
Mi volt a(z) MB mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MB mindenkori legalacsonyabb ára 0.01399899 USD.
Mekkora a(z) MB kereskedési volumene?
A(z) MB élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MB ára emelkedni fog idén?
A(z) MB a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MB árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

