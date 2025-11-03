mindworms (MINDWORMS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00002401 $ 0.00002401 $ 0.00002401 24h alacsony $ 0.00002881 $ 0.00002881 $ 0.00002881 24h magas 24h alacsony $ 0.00002401$ 0.00002401 $ 0.00002401 24h magas $ 0.00002881$ 0.00002881 $ 0.00002881 Minden idők csúcspontja $ 0.00056254$ 0.00056254 $ 0.00056254 Legalacsonyabb ár $ 0.00002384$ 0.00002384 $ 0.00002384 Árváltozás (1H) -1.78% Árváltozás (1D) -16.33% Árváltozás (7D) -21.74% Árváltozás (7D) -21.74%

mindworms (MINDWORMS) valós idejű ár: $0.00002384. Az elmúlt 24 órában, a(z)MINDWORMS legalacsonyabb ára $ 0.00002401, legmagasabb ára pedig $ 0.00002881 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MINDWORMS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00056254, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002384 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MINDWORMS változása a következő volt: -1.78% az elmúlt órában, -16.33% az elmúlt 24 órában, és -21.74% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

mindworms (MINDWORMS) piaci információk

Piaci érték $ 23.80K$ 23.80K $ 23.80K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 23.80K$ 23.80K $ 23.80K Forgalomban lévő készlet 998.01M 998.01M 998.01M Teljes tokenszám 998,014,104.732334 998,014,104.732334 998,014,104.732334

A(z) mindworms jelenlegi piaci plafonja $ 23.80K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MINDWORMS keringésben lévő tokenszáma 998.01M, és a teljes tokenszám 998014104.732334. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 23.80K.