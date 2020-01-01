MindWaveDAO (NILA) tokenomikai adatai

MindWaveDAO (NILA) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MindWaveDAO (NILA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
MindWaveDAO (NILA) tokennel kapcsolatos információk

MindWaveDAO is a pioneering initiative designed to harness decentralized technology, economic resilience, and cognitive empowerment within the Web3 landscape. Structured on a Bitcoin-based yield infrastructure and fortified by a reinsured Layer 2 blockchain architecture, MindWaveDAO strategically integrates four critical verticals: AdTech, InsurTech, AI Governance, and ClimateTech. Each vertical functions not as isolated components but as interoperable modules contributing collectively toward scalable value exchange, decentralized innovation, and enhanced strategic clarity.

Hivatalos webhely:
https://www.mindwavedao.com/
Fehér könyv:
https://www.mindwavedao.com/wp-content/uploads/mindwave-whitepaper.pdf

MindWaveDAO (NILA) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MindWaveDAO (NILA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 59.91M
$ 59.91M
Teljes tokenszám:
$ 1.06B
$ 1.06B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 842.77M
$ 842.77M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 75.15M
$ 75.15M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.116635
$ 0.116635
Minden idők mélypontja:
$ 0.03631203
$ 0.03631203
Jelenlegi ár:
$ 0.071092
$ 0.071092

MindWaveDAO (NILA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) MindWaveDAO (NILA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó NILA tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező NILA token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) NILA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NILA token élő árfolyamát!

NILA árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NILA kapcsán? NILA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.