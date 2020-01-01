Mindscraft (MINDS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Mindscraft (MINDS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Mindscraft (MINDS) tokennel kapcsolatos információk The team behind this is made of Gaianet & Bytetrade veterans (backed by Republic, Bybit, Mantle, Bytetrade, Kucoin, Binance Labs ...) and have over 6 months experience in building AI infra. $SCHIZO started as an AI-agent experiment but they're not fully focused on taking the whole AI agent market by storm and want to make Schizo Terminal the most advanced model on the market, but not only that... TL:DR ai16z + virtuals but much better Hivatalos webhely: https://www.mindscraft.ai/ Vásárolj most MINDS tokent!

Mindscraft (MINDS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Mindscraft (MINDS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 846.76K $ 846.76K $ 846.76K Teljes tokenszám: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 846.76K $ 846.76K $ 846.76K Minden idők csúcspontja: $ 0.04649351 $ 0.04649351 $ 0.04649351 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00084282 $ 0.00084282 $ 0.00084282 További tudnivalók a(z) Mindscraft (MINDS) áráról

Mindscraft (MINDS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Mindscraft (MINDS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MINDS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MINDS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MINDS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MINDS token élő árfolyamát!

MINDS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MINDS kapcsán? MINDS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MINDS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

