MindAI (MDAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MindAI (MDAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MindAI (MDAI) tokennel kapcsolatos információk Dive into the MindAI era, a groundbreaking platform that redefines the matter of AI. MindAI isn't just another AI interface, it's an intelligent, interactive ecosystem directly available via Telegram. 70+ personalized AI interactions. ChatGPT 3.5, 4, 4 Turbo. 100% Revenue Share. Reach up to 200% Staking APY. The aim is to create a product that stands apart by providing personalized, AI-driven insights and learning experiences. Whether it's navigating the complexities of the cryptocurrency market or exploring new areas like music and art, MindAI is designed to be your companion in learning and growth. Hivatalos webhely: https://mindaiproject.com Fehér könyv: https://docs.mindaiproject.com Vásárolj most MDAI tokent!

MindAI (MDAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MindAI (MDAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Teljes tokenszám: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 922.48K $ 922.48K $ 922.48K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.81M $ 3.81M $ 3.81M Minden idők csúcspontja: $ 32.06 $ 32.06 $ 32.06 Minden idők mélypontja: $ 0.904259 $ 0.904259 $ 0.904259 Jelenlegi ár: $ 3.81 $ 3.81 $ 3.81 További tudnivalók a(z) MindAI (MDAI) áráról

MindAI (MDAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MindAI (MDAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MDAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MDAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MDAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MDAI token élő árfolyamát!

