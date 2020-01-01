Mind Body Soul (MBS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Mind Body Soul (MBS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Mind Body Soul (MBS) tokennel kapcsolatos információk MBS Token is a next-generation cryptocurrency built to power the future of decentralized finance (DeFi), digital commerce, and cross-border transactions. Designed with security, speed, and utility in mind, MBS Token offers real-world use cases, community empowerment, and long-term growth potential. Secure & Transparent Lightning-Fast Transactions Real-World UtilityMind Body Soul Club is a holistic wellness community dedicated to nurturing physical health, mental clarity, and spiritual growth through yoga, meditation, and mindful living practices. At the heart of the club is the MBS token, a unique digital utility token that powers the club’s ecosystem. Members can use MBS tokens to access exclusive classes, wellness retreats, personalized coaching, and community events, as well as to reward contributions and engagement within the club! Hivatalos webhely: https://mbstoken.live/ Fehér könyv: https://mbstoken.live/mbs-whitepaper.pdf Vásárolj most MBS tokent!

Mind Body Soul (MBS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Mind Body Soul (MBS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Teljes tokenszám: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Minden idők csúcspontja: $ 1.088 $ 1.088 $ 1.088 Minden idők mélypontja: $ 0.186042 $ 0.186042 $ 0.186042 Jelenlegi ár: $ 0.238534 $ 0.238534 $ 0.238534 További tudnivalók a(z) Mind Body Soul (MBS) áráról

Mind Body Soul (MBS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Mind Body Soul (MBS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MBS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MBS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MBS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MBS token élő árfolyamát!

MBS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MBS kapcsán? MBS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MBS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

