MimboGameGroup (MGG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MimboGameGroup (MGG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MimboGameGroup (MGG) tokennel kapcsolatos információk MGG(MimboGameGroup) Token Launched in 2025 by a team based in South Korea and the United States, MGG is the native token of the MimboNode Web3 gaming ecosystem. The project aims to build a reward-based gaming platform that integrates blockchain infrastructure with real-time gameplay experiences. In the MGG ecosystem, all tokens are created solely through node operation rewards. There is no team allocation or external reserve supply, and the distribution mechanism is designed to ensure fair and transparent reward issuance based on smart contract logic. The platform supports various game developers and publishers who can integrate blockchain functionality into their games using the MimboNode API and SDK. This enables in-game assets and rewards to be securely issued, stored, and traded via blockchain. MGG’s tokenomics promote sustainability and community participation through utility in staking, governance, and access to exclusive game content. The team is preparing for listings on decentralized exchanges (DEX), and a smart contract audit is underway to ensure platform security. As part of its roadmap, MGG plans to expand into global markets and form strategic partnerships with GameFi platforms, enhancing user engagement and token utility within the gaming space. Hivatalos webhely: https://mimbonode.io/ Fehér könyv: https://mimbonode.gitbook.io/mgg-paper Vásárolj most MGG tokent!

MimboGameGroup (MGG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MimboGameGroup (MGG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 195.82M $ 195.82M $ 195.82M Teljes tokenszám: $ 114.60B $ 114.60B $ 114.60B Keringésben lévő tokenszám: $ 114.60B $ 114.60B $ 114.60B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 195.82M $ 195.82M $ 195.82M Minden idők csúcspontja: $ 0.0017104 $ 0.0017104 $ 0.0017104 Minden idők mélypontja: $ 0.0011239 $ 0.0011239 $ 0.0011239 Jelenlegi ár: $ 0.00170879 $ 0.00170879 $ 0.00170879 További tudnivalók a(z) MimboGameGroup (MGG) áráról

MimboGameGroup (MGG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MimboGameGroup (MGG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MGG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MGG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MGG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MGG token élő árfolyamát!

MGG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MGG kapcsán? MGG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MGG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

