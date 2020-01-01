MilkySwap (MILKY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MilkySwap (MILKY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MilkySwap (MILKY) tokennel kapcsolatos információk MILKY is the governance token for the MilkySwap DeFi ecosystem. MilkySwap is a custom-built decentralized exchange built on the Milkomeda sidechain for Cardano. MilkySwap allows you to exchange tokens with low fees, faster transaction times, and minimal slippage, while also enabling you to bridge your Cardano tokens with Ethereum. MilkySwap adopts a farming model that is a combination of SushiSwap's and CurveDAO's farming mechanics. Hivatalos webhely: https://www.milkyswap.exchange/

MilkySwap (MILKY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MilkySwap (MILKY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 48.94K $ 48.94K $ 48.94K Teljes tokenszám: $ 40.97M $ 40.97M $ 40.97M Keringésben lévő tokenszám: $ 22.99M $ 22.99M $ 22.99M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 87.22K $ 87.22K $ 87.22K Minden idők csúcspontja: $ 0.912917 $ 0.912917 $ 0.912917 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.002129 $ 0.002129 $ 0.002129 További tudnivalók a(z) MilkySwap (MILKY) áráról

MilkySwap (MILKY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MilkySwap (MILKY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MILKY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MILKY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MILKY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MILKY token élő árfolyamát!

MILKY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MILKY kapcsán? MILKY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MILKY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

