MILKBAG (MILKBAG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MILKBAG (MILKBAG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MILKBAG (MILKBAG) tokennel kapcsolatos információk Our goal is to become the leading digital meme on the Solana blockchain and beyond. The cryptocurrency landscape has seen tremendous growth and diversification over the past years. While many cryptocurrencies focus on technological advancements and financial systems, Milkbag introduces a unique blend of entertainment and utility. Inspired by the success of other memecoins, Milkbag aims to build a robust community-driven ecosystem that thrives on humor, creativity, and collective participation. Hivatalos webhely: https://milkbagcto.xyz/ Vásárolj most MILKBAG tokent!

MILKBAG (MILKBAG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MILKBAG (MILKBAG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 107.08K $ 107.08K $ 107.08K Teljes tokenszám: $ 925.16M $ 925.16M $ 925.16M Keringésben lévő tokenszám: $ 925.16M $ 925.16M $ 925.16M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 107.08K $ 107.08K $ 107.08K Minden idők csúcspontja: $ 0.00903771 $ 0.00903771 $ 0.00903771 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00011574 $ 0.00011574 $ 0.00011574 További tudnivalók a(z) MILKBAG (MILKBAG) áráról

MILKBAG (MILKBAG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MILKBAG (MILKBAG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MILKBAG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MILKBAG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MILKBAG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MILKBAG token élő árfolyamát!

MILKBAG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MILKBAG kapcsán? MILKBAG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MILKBAG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

