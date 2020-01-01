MILEI Solana (MILEI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MILEI Solana (MILEI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MILEI Solana (MILEI) tokennel kapcsolatos információk MILEI is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena. As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders. Hivatalos webhely: https://mileicoin.web.app/ Fehér könyv: https://mileicoin.web.app/ Vásárolj most MILEI tokent!

MILEI Solana (MILEI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MILEI Solana (MILEI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 20.38K $ 20.38K $ 20.38K Teljes tokenszám: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 20.38K $ 20.38K $ 20.38K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) MILEI Solana (MILEI) áráról

MILEI Solana (MILEI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MILEI Solana (MILEI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MILEI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MILEI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MILEI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MILEI token élő árfolyamát!

MILEI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MILEI kapcsán? MILEI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MILEI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

