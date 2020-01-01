Mikawa Inu (SHIKOKU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Mikawa Inu (SHIKOKU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Mikawa Inu (SHIKOKU) tokennel kapcsolatos információk Born from the spirit of the wild, the Mikawa Inu ($SHIKOKU) token takes its inspiration from the fierce yet loyal Shikoku dog—a legendary hunter from the rugged mountains of Japan. Known for its bravery, cunning, and devotion, the Shikoku dog is more than just a pet. It's a symbol of loyalty, strength, and freedom. That's exactly what the Mikawa Inu token represents in the crypto world. As a meme token, $SHIKOKU isn’t just here for laughs. It’s here to build a loyal pack of holders who are ready to break free from the mainstream and hunt for the best gains on the Solana network. Whether you're a crypto veteran or a meme enthusiast looking for the next moonshot, Mikawa Inu is your ride or die. Hivatalos webhely: https://www.mikawainu.com/ Fehér könyv: https://mikawa-inu-1.gitbook.io/mikawa-inu-whitepaper Vásárolj most SHIKOKU tokent!

Mikawa Inu (SHIKOKU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Mikawa Inu (SHIKOKU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 95.44K $ 95.44K $ 95.44K Teljes tokenszám: $ 998.89T $ 998.89T $ 998.89T Keringésben lévő tokenszám: $ 998.89T $ 998.89T $ 998.89T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 95.44K $ 95.44K $ 95.44K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Mikawa Inu (SHIKOKU) áráról

Mikawa Inu (SHIKOKU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Mikawa Inu (SHIKOKU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SHIKOKU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SHIKOKU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SHIKOKU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SHIKOKU token élő árfolyamát!

SHIKOKU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SHIKOKU kapcsán? SHIKOKU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SHIKOKU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

