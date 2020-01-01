Migraine (MIGRAINE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Migraine (MIGRAINE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Migraine (MIGRAINE) tokennel kapcsolatos információk This token is a memecoin token in the category of cats. This token is based of the popular GIF of a kitten screaming hence the token name of 'migraine'. There is no inherent value or utility to this memecoin token. Community engage and create their own memes and post at their own leisure. This was launched on the Solana blockchain via pumpfun with the aim of producing a meme that everyone can relate to. Hivatalos webhely: https://www.migrainesol.xyz Vásárolj most MIGRAINE tokent!

Migraine (MIGRAINE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Migraine (MIGRAINE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 10.60K $ 10.60K $ 10.60K Teljes tokenszám: $ 997.65M $ 997.65M $ 997.65M Keringésben lévő tokenszám: $ 997.65M $ 997.65M $ 997.65M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.60K $ 10.60K $ 10.60K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Migraine (MIGRAINE) áráról

Migraine (MIGRAINE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Migraine (MIGRAINE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MIGRAINE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MIGRAINE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MIGRAINE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MIGRAINE token élő árfolyamát!

MIGRAINE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MIGRAINE kapcsán? MIGRAINE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MIGRAINE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

