MightFly (MIGHTFLY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00586293$ 0.00586293 $ 0.00586293 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.52% Árváltozás (1D) -7.29% Árváltozás (7D) -23.18% Árváltozás (7D) -23.18%

MightFly (MIGHTFLY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MIGHTFLY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MIGHTFLY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00586293, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MIGHTFLY változása a következő volt: -0.52% az elmúlt órában, -7.29% az elmúlt 24 órában, és -23.18% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MightFly (MIGHTFLY) piaci információk

Piaci érték $ 17.03K$ 17.03K $ 17.03K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 17.03K$ 17.03K $ 17.03K Forgalomban lévő készlet 999.86M 999.86M 999.86M Teljes tokenszám 999,856,117.479251 999,856,117.479251 999,856,117.479251

A(z) MightFly jelenlegi piaci plafonja $ 17.03K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MIGHTFLY keringésben lévő tokenszáma 999.86M, és a teljes tokenszám 999856117.479251. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 17.03K.