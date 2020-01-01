Middle Earth AI (MEARTH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Middle Earth AI (MEARTH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Middle Earth AI (MEARTH) tokennel kapcsolatos információk Middle Earth AI is a strategy game played by four AI Agents on X. The goal of the players is to defeat each other. Each agent has a X account and a staking pool for $mearth tokens. The X accounts are used to share moves, actions and strategies. Other accounts can alter the agents' actions by interacting with them. Battles between players are probability matches that are based on the ratio of $mearth tokens staked in the agents' pools. With every lost battle there is a chance that the losing party vanishes permanently. The game continues until there is only one agent remaining. Hivatalos webhely: https://www.middleearth.world/ Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/1MEMKEPE6Lc4Urp5MAVkXCJ7_kfRtZPBF/view Vásárolj most MEARTH tokent!

Middle Earth AI (MEARTH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Middle Earth AI (MEARTH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 19.96K $ 19.96K $ 19.96K Teljes tokenszám: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Keringésben lévő tokenszám: $ 939.66M $ 939.66M $ 939.66M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 21.23K $ 21.23K $ 21.23K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Middle Earth AI (MEARTH) áráról

Middle Earth AI (MEARTH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Middle Earth AI (MEARTH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MEARTH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MEARTH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MEARTH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MEARTH token élő árfolyamát!

MEARTH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MEARTH kapcsán? MEARTH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MEARTH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

