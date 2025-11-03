Midas The Minotaur (MIDAS) árinformáció (USD)

Midas The Minotaur (MIDAS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MIDAS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MIDAS valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MIDAS változása a következő volt: -1.75% az elmúlt órában, +1.96% az elmúlt 24 órában, és +1.93% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Midas The Minotaur (MIDAS) piaci információk

A(z) Midas The Minotaur jelenlegi piaci plafonja $ 5.01M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MIDAS keringésben lévő tokenszáma 8.89B, és a teljes tokenszám 8888888888.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.01M.