Midas of DeFi (MIDAS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Midas of DeFi (MIDAS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Midas of DeFi (MIDAS) tokennel kapcsolatos információk The first PAXG rewards token on Ethereum is officially live. Unlike traditional DeFi projects that rely on inflationary token models, $MIDAS sets a new standard by rewarding holders with real gold, through fully backed PAXG tokens. In addition, $MIDAS introduces a fully decentralized, on-chain referral system that allows users to earn ETH rewards simply by growing the community. The more $MIDAS you hold, the more PAXG you accumulate over time. The more you refer, the more ETH you can claim. With $MIDAS, you are not just participating in another DeFi project — you are building real wealth backed by gold and powered by blockchain technology. Hivatalos webhely: https://midasofdefi.xyz Vásárolj most MIDAS tokent!

Midas of DeFi (MIDAS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Midas of DeFi (MIDAS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 15.52K $ 15.52K $ 15.52K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 15.52K $ 15.52K $ 15.52K Minden idők csúcspontja: $ 0.00801736 $ 0.00801736 $ 0.00801736 Minden idők mélypontja: $ 0.00003386 $ 0.00003386 $ 0.00003386 Jelenlegi ár: $ 0.00015518 $ 0.00015518 $ 0.00015518 További tudnivalók a(z) Midas of DeFi (MIDAS) áráról

Midas of DeFi (MIDAS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Midas of DeFi (MIDAS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MIDAS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MIDAS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MIDAS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MIDAS token élő árfolyamát!

MIDAS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MIDAS kapcsán? MIDAS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MIDAS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

