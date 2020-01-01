Midas of DeFi (MIDAS) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Midas of DeFi (MIDAS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
The first PAXG rewards token on Ethereum is officially live. Unlike traditional DeFi projects that rely on inflationary token models, $MIDAS sets a new standard by rewarding holders with real gold, through fully backed PAXG tokens. In addition, $MIDAS introduces a fully decentralized, on-chain referral system that allows users to earn ETH rewards simply by growing the community. The more $MIDAS you hold, the more PAXG you accumulate over time. The more you refer, the more ETH you can claim. With $MIDAS, you are not just participating in another DeFi project — you are building real wealth backed by gold and powered by blockchain technology.

https://midasofdefi.xyz

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Midas of DeFi (MIDAS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában.

Piaci tőkeérték:
$ 15.52K
$ 15.52K$ 15.52K
Teljes tokenszám:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 15.52K
$ 15.52K$ 15.52K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00801736
$ 0.00801736$ 0.00801736
Minden idők mélypontja:
$ 0.00003386
$ 0.00003386$ 0.00003386
Jelenlegi ár:
$ 0.00015518
$ 0.00015518$ 0.00015518

Midas of DeFi (MIDAS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Midas of DeFi (MIDAS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó MIDAS tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező MIDAS token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) MIDAS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MIDAS token élő árfolyamát!

MIDAS árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MIDAS kapcsán? MIDAS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

